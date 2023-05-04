34-летнего жителя Ижевска осудили за секс с девочкой младше 16 лет

В судебном заседании мужчина полностью признал вину Фото: Амир Закиров

В Ижевске за секс с несовершеннолетней осудили 34-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Завьяловского районного суда.

В январе 2023 года осужденный остался наедине с потерпевшей. При этом мужчина знал, что его спутнице не было и 16 лет. По обоюдному согласию осужденный занялся сексом со школьницей.

«Своими преступными действиями подсудимый нарушил половую неприкосновенность потерпевшей, воспрепятствовал нормальному физиологическому, психическому и нравственному формированию ее личности», – заявили в суде.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста). В суде обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно. В ведомстве отметили, что во время заседания потерпевшая просила не наказывать подсудимого.

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