Учитель физкультуры незаконно открыл в школе Ижевска платную футбольную секцию

Заявителю вернули деньги за занятия в секции Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В одной из школ Октябрьского района Ижевска учитель физкультуры нелегально организовал дополнительные занятия по футболу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В 2020 году физрук школы начал собирать деньги с родителей за дополнительные занятия по футболу с детьми. Предприимчивый учитель брал оплату или наличными, или переводом на личный счет. При этом для проведения занятий нарушитель не зарегистрировал себя как ИП, а также не заключил договор ни с родителями, ни со школой на аренду помещения.

В 2022 году один из родителей сообщил о нарушениях учителя в прокуратуру. После этого директору школы внесли представление. Все уплаченные за занятия деньги были возвращены заявителю.

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