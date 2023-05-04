Двое мошенников из Ижевска обманули жителей Татарстана на 30 тысяч рублей

Злоумышленников оштрафовали Фото: Мария Бакланова

В Ижевске по обвинению в краже денег с банковских счетов осудили двух местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

Подсудимые создавали профили на платформе по поиску попутчиков и выкладывали объявления о поездках по России. На их уловки попались двое жителей Республики Татарстан. После разговора с мошенниками потерпевшие лишились 3900 и 30 000 рублей.

Злоумышленники действовали по следующей схеме – своим якобы пассажирам они отправляли специальную ссылку, пройдя по которой, их жертвы открывали доступ к банковским счетам. В ведомстве также отметили, что участников группировки было гораздо больше, но об остальных следствию ничего не известно.

Суд признал мужчин виновными по части 3 статьи 158 УК РФ (хищение денежных средств с банковского счета с использованием хакерских атак) и оштрафовал на 50 и 120 тысяч рублей.

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