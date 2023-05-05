Погода в Ижевске на день: 5 мая местами возможны небольшие дожди

Прогноз для ижевчан на пятницу
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на пятницу.
Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 5 мая в столице республики ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь.
Температура воздуха днем составит +21.. +23°С. Скорость юго-западного ветра достигнет 7-12 м/с.
Вечером столбик термометра опустится до +12°С. Ветер изменит направление на южное и снизит скорость до 3 м/с. Осадки продолжатся.
Желаем вам отличного дня!
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