Погода в Ижевске на день: 5 мая местами возможны небольшие дожди

Прогноз для ижевчан на пятницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на пятницу.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 5 мая в столице республики ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха днем составит +21.. +23°С. Скорость юго-западного ветра достигнет 7-12 м/с.

Вечером столбик термометра опустится до +12°С. Ветер изменит направление на южное и снизит скорость до 3 м/с. Осадки продолжатся.

Желаем вам отличного дня!

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