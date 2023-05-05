Два таксиста из Удмуртии стали жертвами мошеннической схемы с несуществующей иностранкой

Неизвестный просил увезти девушку в гостиницу и помочь ей с багажом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

40-летнего жителя Ульяновской области задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, мужчина специализировался на обмане таксистов. По легенде, требовалось довезти от гостиницы до аэропорта некую иностранку. Также заказывающий такси неизвестный просил донести ее багаж – за дополнительную плату. Заказ оформлялся через приложение, затем водителей просили указать данные своих банковских счетов. Далее по просьбе заказчика они передавали пароли якобы «для подтверждения оплаты». Затем оказывалось, что никакой иностранки нет и в помине, при этом со счетов списывались деньги.

Сотрудники полиции установили причастность подозреваемого к двум таким хищениям. Водитель из Можгинского района лишился 52 тысяч рублей, а водитель из Ижевска «отделался» 5 тысячами.

По обоим фактам мошенничества уже возбудили уголовные дела, а полицейские продолжают выяснять, причастен ли подозреваемый к совершению других аналогичных преступлений.

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