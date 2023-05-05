У обезьян игрунок из зоопарка Удмуртии появилось потомство

Самец игрунки с детенышами на спине. Фото: vk.com/mprur

Очередное пополнение произошло в зоопарке Удмуртии – на этот раз в павильоне «Страна обезьян». Двое малышей родились у маленьких обезьян игрунок. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минприроды на официальной странице ВКонтакте.

Сейчас детеныши отлично себя чувствуют и подрастают, аппетит у них хороший. Носит на спине и оберегает малышей отец – это в порядке вещей у данного вида приматов. Матери он отдает потомство только на время – для кормления.

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