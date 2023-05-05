Tele2 назвала самые качающие села и деревни Удмуртии

Фото: Tele2

Tele2 в Удмуртии проанализировала 36 малых населенных пунктов республики, где за прошедший год появились мобильная связь и интернет Tele2. Компания проанализировала объемы потребления голосового и интернет-трафика в деревнях и селах с численностью от 100 до 500 человек. Выяснилось, что жители глубинки проводят больше времени онлайн, чем за разговорами по телефону.

Самой качающей оказалась деревня Средние Юри Малопургинского района. Здесь в месяц сельчане расходуют 19,3 ГБ на одного абонента, на голосовые вызовы приходится около 18 минут в месяц. Вторым среди самых интернет-активных сел стало село Турецкое в Балезинском районе, здесь на одного абонента приходится 15,6 ГБ трафика и 16 минут разговоров. В тройку лидеров по потреблению мобильного интернета также попало село Укан Ярского района, где скачивают по 5633 ГБ каждый месяц. Это в среднем по 15,5 ГБ и по 21 минуте общения на одного человека.

Также в первой десятке самых интернет-активных малых населенных пунктов оказались Суровай Якшур-Бодьинского района (4982 ГБ); Айдуан-Чабья Кизнерского района (4971 ГБ); Варзибаш Алнашского района (4925 ГБ); Порвай Игринского района (4804 ГБ); Мужбер Игринского района (4483 ГБ); Сюромошур Селтинского района (4422 ГБ); Бородули Шарканского района (4268 ГБ).

По статистике Tele2, каждый абонент Удмуртии ежемесячно использует в среднем 14,5 ГБ мобильного интернета. То есть жители первой десятки всех малых населенных пунктов республики оказались более активными data-пользователями, чем среднестатистический житель республики.

Связь и мобильный интернет появились в малых населенных пунктах Удмуртии в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства. Проект реализуют Минцифры и ПАО «Ростелеком». Tele2 выступает в качестве центра компетенций, готовит технические решения и реализует их. В результате жители малых населенных пунктов региона могут активно пользоваться современными сервисами, общаться с близкими онлайн, работать и учиться дистанционно.