Огурцы и помидоры подешевели в Удмуртии за минувшую неделю

Детские бумажные подгузники подорожали в Удмуртии Фото: Мария Бакланова

С 25 апреля по 2 мая в Удмуртии в очередной раз изменились цены на ряд товаров и услуг. Об этом сообщает Удмуртстат.

Так за неделю на 20,3 руб. подорожала полукопченая колбаса, на 11,8 руб. – вареная колбаса и на 7,1 руб. – репчатый лук. В то же время на 17,2 руб. подешевели огурцы, на 13,4 руб. – овощные консервы для детского питания и на 11,8 руб. – помидоры. Отметим, что специалисты учитывали средние цены на продукты за один кг.

Из непродовольственных товаров значительно увеличились цены на детские бумажные подгузники (на 4,4%) и женские гигиенические прокладки (на 3,3%). В то же время аналитики отметили снижение цен на зубную пасту (на 1,9%) и на туалетную бумагу (на 1,8%). Среди услуг на 3,1% подорожала стоимость пребывания в доме отдыха.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Первый и уникальный: каким будет Дворец единоборств в столице Удмуртии

С начала сезона клещи покусали более 1,8 тысяч жителей Удмуртии

Продавец магазина украла деньги с банковской карты 46-летней жительницы Ижевска