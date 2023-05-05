13-летнего мальчика в белой кепке ищут в Ижевске

Фото: ПСО «Регион 18»

С 4 апреля в Ижевске ищут Руслана Чертовских, 2009 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ПСО «Регион 18».

В последний раз мальчика видели на улице Баранова. Поисковики предполагают, что ребенок может находиться в районе Малиновой горы. На момент пропажи ребенок был одет в белую кепку, флисовый бомбер в синюю клетку с белыми рукавами, черные джоггеры и черные кроссовки.

Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшем или вам известно его местонахождение, просим незамедлительно сообщить на горячую линию ПСО «Регион 18» по телефону 8 951 195-29-71 либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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