Три подпольных казино прикрыли в Ижевске

Уголовное дело направлено в суд Фото: Константин ИВШИН

В Ижевске по обвинению в организации азартных игр осудят 16 местных жителей в возрасте от 20 до 50 лет. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, в октябре 2021 года один из обвиняемых предложил двум знакомым открыть сеть подпольных казино. Игорные дома находились на улицах Максима Горького, Удмуртская и 9-е Января в Ижевске. Для работы в нем сообщники наняли 12 женщин и одного мужчину – они были администраторами-кассирами. Посетители заведений за деньги получали доступ к запрещенным азартным играм в интернете.

В ноябре 2022 года полицейским удалось обнаружить игорные дома. Стражи порядка изъяли компьютеры и деньги. Уголовное дело по частям 2 и 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору, организованной группой) направлено в суд.

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