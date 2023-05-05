Гороскоп на день: 6 мая Козерогам удастся уделить время себе, а Водолеям найти вдохновение

Актуальный гороскоп на день Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на субботу.

ОВЕН

Вы откроете для себя мир по-новому. Стремление достичь всего своим трудом откроет для вас двери в будущее и поможет начать новое прибыльное дело.

ТЕЛЕЦ

Хороший день, чтобы заняться собственным здоровьем. Дыхательные практики помогут вам вернуть ясность сознания и душевное равновесие.

БЛИЗНЕЦЫ

Жизнь не стоит на месте, и перемены, которые скоро войдут в вашу судьбу, могут серьезно изменить ваши планы. Сохраняйте верность себе и своим идеалам.

РАК

Удача улыбается вам. Сегодня отличный день, чтобы привести себя в порядок и откинуть прочь все накопившиеся заботы. Это ваш день, и его ничто не испортит.

ЛЕВ

Неожиданное предложение не заставит себя долго ждать. Будьте готовы к теплым словам и романтической обстановке в течение всего дня.

ДЕВА

Отличное время, чтобы заняться исследованием чего-то нового. Стоит привести в порядок старые дела, чтобы систематизировать изученный материал.

ВЕСЫ

Прежде чем выбирать одно из двух зол, стоит как следует обдумать сложившуюся ситуацию. Не все так плохо, как кажется. Вам легко удастся извлечь выгоду из любой ситуации.

СКОРПИОН

Ваши взгляды на мир и уверенность в будущем может привлечь к вам неожиданных последователей. Воспользуйтесь этим шансом с умом.

СТРЕЛЕЦ

Ваше ментальное состояние ничто не сможет пошатнуть. У вас будет редкая возможность заняться тем, что действительно нравится. Получите максимум удовольствия от этого дня.

КОЗЕРОГ

Жизненные неудачи обойдут вас стороной в этот день. Несмотря на то, что вам предстоит немного потрудиться, у вас будет шанс отдохнуть и посвятить время себе. В этот день можно ожидать небольших, но приятных подарков от близких людей.

ВОДОЛЕЙ

У вас получится ощутить биение жизни. Вам удастся вздохнуть полной грудью и найти творческую энергию, которой вам так не хватало в последние дни.

РЫБЫ

Опасайтесь людей, которые не стесняются говорить за вашей спиной. Злые языки могут серьезно испортить вам репутацию. Но не обращайте на них внимания. Удача все равно на вашей стороне.

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