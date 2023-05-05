40-летний житель Удмуртии из ревности убил знакомого сожительницы

Обвиняемый заключен под стражу. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

На пилораме в деревне Михайловка убили 41-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Трагедия произошла в ночь на 30 апреля. Потерпевший находился дома в компании сожительницы. По версии следствия, в преступлении виновен 40-летний житель села Шаркан. Ранее женщина проживала вместе с обвиняемым, но затем переехала к потерпевшему. Из-за ревности мужчина направился на пилораму, а затем ударил соперника ножом. От полученного ранения потерпевший скончался.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). На данный момент обвиняемый находится в заключении под стражей.

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