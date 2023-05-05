Усиление ветра ожидается в Удмуртии 6 мая

Будьте осторожнее Фото: Эдуард КАРИПОВ

6 мая местами по Удмуртии ожидается усиление западного ветра, порывами 15-17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Владельцев авто просят соблюдать дистанцию на дорогах, избегать обгонов и внимательно выбирать места парковки – возможно падение деревьев и кровли с крыш. Если вы увидите оборвавшиеся провода, то ни в коем случае не подходите к ним. Сообщить об обрыве, а также об отключении электричества можно в контакт-центр ПАО «Россети Центр и Приволжье» по телефону 8-800-22-00-220.

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