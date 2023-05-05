Жители Удмуртии заново полюбили латиноамериканские «мыльные оперы»

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Эксперты-аналитики онлайн-кинотеатра KION от экосистемы МТС проанализировали, как изменились кинопредпочтения жителей Удмуртии с апреля 2022 года по апрель 2023 года и рассказали о самых популярных видах зарубежного контента, который жители региона чаще всего смотрят в онлайн-кинотеатрах.

Среди зарубежного контента наибольшей популярностью у жителей России пользуются турецкий, корейский и китайский контент. Новый тренд зрительского спроса связан с расширением списка предлагаемых новинок зарубежных рынков: по данным экспертов отрасли, после ухода голливудского контента россияне стали активнее интересоваться предложениями других киноиндустрий. Однако драйвером смотрения и интереса среди пользователей KION остается контент собственного производства – оригинальная линейка контента, фильмы и сериалы.

В сравнении с прошлым годом интерес к латиноамериканским фильмам и сериалам вырос на 22%. Такая тенденция связана с общим интересом к национальным кинокартинам и постоянным обновлением библиотеки онлайн-кинотеатра KION популярными фильмами и сериалами.

В пятерку самых популярных латиноамериканских фильмов и сериалов по просмотрам в Удмуртии входят фантастический мексиканский мультфильм для всей семьи «Сельма в городе призраков» (6+), криминальный бразильский триллер «Принцесса якудза» (18+) о девушке, которая узнает, что она – наследница половины империи, драматическая комедия о типичном холостяке и противнике долгих отношений «Ненастоящий папа» (12+), культовый мексиканский сериал «Дикая роза» (12+) о том, к чему может привести неравный брак, бразильский триллер о мужчине, который мстит обидчикам своей семьи «Каратель» (18+).

Среди турецких фильмов и сериалов жители региона выделяют следующие: «Черная любовь» (16+), «Воскресший Эртугрул» (16+), «Номер 309» (16+), «Султан моего сердца» (16+), «Кольцо» (16+).

Аналитики также выделяют возрастающий интерес к контенту из Китая, среди самых просматриваемых: сериал «Всего лишь тридцать» (16+), мелодрама «Яркая луна династии Тан» (16+), которая перенесет зрителя в интриги китайского двора 627-649 годов.

«Факт того, что наши оригинальные сериалы и фильмы из линейки KION Originals нашли отклик у зрителей и экспертов индустрии, подтверждается рецензиями в СМИ, профессиональными рейтингами и отзывами любителей кино, которые мы получаем ежедневно. В репертуаре онлайн-кинотеатра KION мы стараемся учитывать интересы каждого пользователя. Среди оригинального контента KION каждый зритель сможет найти свой жанр. Уже сейчас на грядущих длинных выходных можно посмотреть все серии хитового драмеди с Любовью Аксеновой «Почка-2» (18+) и новые серии «Сергий против нечисти» (18+), а в мае зрители увидят новинки, среди которых комедия «Отчаянная невеста» (18+) и драматический триллер с Анной Ардовой «Спасти единственного сына» (18+), – рассказал директор МТС в Удмуртии Николай Рупасов.