Бывшего замглавы администрации Кизнерского района Удмуртии обвиняют во взяточничестве

Чиновника обвиняют во взяточничестве Фото: Архив КП

Экс-замглавы Кизнерского района Удмуртии Горбунова П.Б. обвиняют в получении взяток. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, в 2017 году чиновник получил 50 тысяч рублей за способствование в заключении договоров на поставку техники в образовательные учреждения района. Эти махинации обвиняемый проворачивал вместе с экс-руководителем информационно-технического центра. Напомним, ранее его обвинили во взяточничестве на 1,8 млн рублей. Суд заключил Горбунова под домашний арест на 2 месяца – до 3 июля 2023 года.

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