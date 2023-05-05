Пострадавшие от пожара дома на улице Куйбышева в Сарапуле планируют снести

Фото: @ps.sarapul

Сгоревшие при пожаре в Сарапуле дома планируют снести. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, пожар произошел 2 мая – загорелись два жилых дома. Быстрому распространению огня помогали сухая погода и сильный ветер. Пожар удалось потушить через 2,5 часа, за это время пламя успело полностью уничтожить один дом и повредить второй – нетронутыми остались 4 квартиры.

«В администрацию города обратились 24 семьи из 37 проживающих, 18 из них нуждаются в жилье, 3 семьи остро нуждающихся в жилье обеспечены жилплощадью из маневренного фонда города», – заявили в руководстве Сарапула.

Также пострадавшим при пожаре помогают с оформлением заявлением на матпомощь. Всем желающим выдаются наборы с продуктами.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прокат лодок и катамаранов открылся в Ижевске

День Победы в Ижевске: подробная программа мероприятий на площадках города

В Удмуртии за падение пациента в шахту лифта осудили санитарку интерната