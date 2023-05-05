Более 22 тысяч жителей Удмуртии страдают от бронхиальной астмы

Наследственность имеет очень большое влияние на развитие бронхиальной астмы Фото: Архив КП

В Удмуртии от бронхиальной астмы страдают более 22 тысяч человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.

По словам врачей, с каждым годом астматиков становится все больше – чаще это дети и подростки. Развитию болезни способствует курение, неправильное питание и загрязненная среда. Но все же время самой главной причиной бронхиальной астмы является аллергия.

«Именно поэтому, чтобы снизить риск возникновения астмы, необходимо максимально исключить контакт с аллергенами: чаще проводить влажную уборку в квартире, по возможности убрать ковры, использовать натуральные материалы», – советует главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Удмуртии Оксана Стародубцева.

Также на развитие бронхиальной астмы влияет наследственность. Если дети часто болеют дерматитом или аллергическим насморком, то их нужно срочно отправлять на прием к аллергологу.

«Существует симптоматическая терапия, либо аллергенспецифическая иммунотерапия, когда лечение проводится аллергенами подкожно или подъязычно. Например, аллергию на цветение березы начинают лечить с января по май», – заявила врач-аллерголог РКБ №1 Валентина Морякова.

Медики уверяют, что с помощью современных методов лечения с бронхиальной астмой можно справиться. Главное – это вовремя обратиться к врачу.

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