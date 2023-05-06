Укравшего у пенсионеров 800 тысяч рублей мошенника задержали в Ижевске

Поиски соучастников преступления продолжается Фото: Амир Закиров

В Ижевске по обвинению в мошенничестве осудят 20-летнего жителя Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, молодой человек в составе преступной группировки крал деньги у пожилых людей. Мошенники звонили пенсионерам и рассказывали о несуществующих ДТП, виновниками которых стали их родственники. Испугавшись угроз в адрес родных, потерпевшие отдавали мошенникам все сбережения – они считали, что спасают близких от уголовной ответственности.

Обвиняемый играл роль курьера – он подъезжал к домам потерпевших и забирал деньги. После этого он отправлял украденное «начальству», при этом часть денег оставлял себе. Жертвами молодого человека стали три пенсионерки. Суммарно у них украли почти 800 тысяч рублей.

Уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору) направлено в суд. Поиски соучастников преступления продолжается.

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