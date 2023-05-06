Погода в Ижевске на 6 мая: до +20 градусов и дожди

В Ижевске ожидается дождь Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 6 мая.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, на характер погоды в республике влияет молодой циклон, который принесет в регион дождливую и ветреную погоду. Днем в Ижевске ожидаются небольшие дожди. Воздух прогреется до +18…+20°С.

Ветер западный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-17 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 745 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс средний.

Желаем вам хорошего дня!

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