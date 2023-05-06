Более 200 км региональных и местных дорог отремонтируют в Удмуртии в 2023 году

В Удмуртии и в Ижевске ремонтируют дороги Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В 2023 году в Удмуртии должны привести в порядок более 200 км региональных и местных дорог, а также 10 мостовых сооружений. Работы пройдут на 80 объектах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба правительства региона.

«Планируем в первую очередь качественно выполнить все задачи нацпроекта: отремонтируем 118,5 км дорог в 4 городах и 12 муниципальных образованиях. Основные объекты, где уже работаем: Ижевск-Сарапул и Костино-Камбарка», - подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Сейчас проходит проектирование еще двух важных для республики участка: автодороги Ижевск-Аэропорт и Ижевск-Воткинск.

«Это перегруженные направления, где реконструкция позволит обеспечить безопасность и комфортность проезда. По ним в 2023 году планируем получить положительное заключение госэкспертизы», - уточнил министр.

Ремонты на дорогах начались уже 14 апреля на 16 объектах в Ижевске, Воткинске, Можге, в Воткинском, Завьяловском, Увинском, Селтинском, Вавожском районах, а также на региональных трассах Ижевск-Якшур-Бодья, Бураново-Киясово и Ижевск-Ува.

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