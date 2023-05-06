Продажу алкоголя ограничат 9 мая в Ижевске

Фото: архив КП

9 мая в Ижевске введут ограничения по продаже алкоголя. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, запрет будет действовать в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих территориях во время их проведения.

За выполнением этих требований будут следить сотрудники полиции. Они будут пресекать розничную торговлю алкоголем в границах мест проведения праздничных мероприятий и на прилегающих территориях.

Отметим, за нарушения требований предусмотрена ответственность по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ. В отношении должностных и юридических лиц предусмотрены административные штрафы в размере от 20 до 300 тысяч рублей.

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