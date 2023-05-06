22 и 23 мая в школах Удмуртии прозвучат последние звонки Фото: Диля Ахмадишина

В Удмуртии последние звонки в этом году прозвучат 22 и 23 мая. Такие даты были рекомендованы министром просвещения Сергеем Кравцовым, сообщает пресс-служба Минобразования региона.

«Мы рекомендовали, что 22–23 мая в школах пройдут последние звонки, а 23–24 июня пройдут выпускные. С учетом того, что ковидные ограничения сняты, все мероприятия состоятся в очном режиме. Поэтому хочу пожелать всем выпускникам хорошо подготовиться к основному государственному экзамену и к единому государственному экзамену», - подчеркнул Кравцов.

В республике выпускники 9-х классов последний звонок 22 мая, выпускники 11-х классов – 23 мая.

Отметим также, что в эти дни продажа алкоголя будет запрещена.

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