Жителей Ижевска предупредили о сильном ветре 7 мая

Фото: архив КП

В Ижевске ожидается усиление западного ветра – порывы будут достигать 15-17 м/с.

По информации Удмуртского Гидрометцентра, ветреная погода будет и сегодня, 6 мая. Прогнозируют и грозы.

Также с 6 по 9 мая сохраняется высокая пожароопасность лесов.

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