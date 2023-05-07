У развозчика пиццы из Удмуртии изъяли машину из-за долгов по алиментам

Фото: пресс-служба судебных приставов Удмуртии

У жителя Можги арестовали автомобиль «Опель» за неуплату алиментов. Как сообщает пресс-служба судебных приставов Удмуртии, сумма задолженности мужчины перед ребенком составила более 300 тысяч рублей.

По решению суда он должен был выплачивать алименты на содержание 10-летней дочери в размере 1/4 части от всех видов заработка ежемесячно. Но решение суда должник исполнять не спешил. Он нигде не был официально устроен, но подрабатывал и развозил пиццу.

Об этом стало известно судебным приставам. Они установили пиццерию, где работал должник, а также его машину. Позже составили акт описи и ареста, авто принудительно эвакуировали на спецстоянку.

Горе-отца привлекли к административной ответственности и назначили 32 часа обязательных работ. Кроме этого, пристав вручил должнику направление в центр занятости населения. Мужчина встал на учет в качестве безработного для последующего трудоустройства.

Сейчас все алиментные платежи и накопившаяся задолженность по алиментам удерживаются из пособия по безработице и перечисляются на содержание девочки.

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