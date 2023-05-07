Погода в Ижевске на день: 7 мая пройдут небольшие дожди

Ожидаются небольшие дожди Фото: Алена Селезнева

Доброе утро, Ижевск! Сегодня воскресенье, 7 мая, но самое приятное – выходные этим днем не заканчиваются. А «Комсомолка» расскажет, какая нас ждет погода.

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, температура воздуха составит +9…+11 градусов. Пройдут небольшие дожди. Днем возможно усиление западного ветра до 15–17 м/с. Сохраняется пожароопасность лесов 4 класса.

О погоде на праздники «Комсомолка» писала здесь.

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