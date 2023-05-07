Гороскоп на день: 8 мая Овны могут открыть свое дело, а Козероги кого-то соблазнят

Астропрогноз на день Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказал, что ждет 8 мая представителей каждого знака зодиака.

ОВЕН

Если хочется начать свое дело, но вы не решаетесь, то этот день как раз даст вам шанс отбросить все сомнения. Вас посетит гениальная идея, реализацию которой не стоит откладывать.

ТЕЛЕЦ

Сегодня все зависит от того, насколько вы готовы к переменам. А они произойдут в вашей жизни.

БЛИЗНЕЦЫ

Плечо друзей и близких – то, что вам сейчас необходимо. Не переживайте, на вашей стороне гораздо больше людей, чем вы думаете.

РАК

В первой половине дня вас ждут знакомства с новыми людьми. А вечером стоит посвятить время себе.

ЛЕВ

Если хочешь побороть свой страх, иди навстречу ему. Именно этому принципу сегодня стоит следовать Львам. Вас поддержат друзья.

ДЕВА

Поберегитесь поспешных решений. Стоит все тщательно взвесить, прежде чем действовать.

ВЕСЫ

Предстоит много хлопот и дел, но вы полны энергии и вдохновения, чтобы ими заниматься. Сегодня вы просто незаменимы.

СКОРПИОН

Новые покупки порадуют сегодня Скорпионов. Не бойтесь тратить деньги – легко уйдет, легко придет. Зато сколько удовольствия вы получите!

СТРЕЛЕЦ

В жизни Стрельцов может появиться нечто пугающее: например, сталкер. Будет немало и других поводов для тревожности.

КОЗЕРОГ

Козероги захотят кого-то соблазнить. И почему бы и не действовать? Это может оказаться интересным приключением.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи найдут мир и покой в душе, а тело отзовется на это исцелением. Возможен небольшой, но важный для ваших целей доход.

РЫБЫ

День даст возможность в полной мере раскрыть свои таланты. А еще – научиться чему-то новому.

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