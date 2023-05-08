Автопробег раритетной техники пройдет в Удмуртии 8 мая

Спортсмены проедут на раритетной технике Фото: Архив КП

8 мая в Удмуртии пройдет автопробег раритетной техники. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Из техники участвуют мотоциклы Иж-49 и М-72, автомобили ГАЗ-69 и ГАЗ-67.

Мероприятие начнется в 8:30. 30 участников стартуют в Малопургинском районе, в селе Яган-Докья. Колонна проедет через Подгорное, Старую Салью, Ермолаево, Карамас-Пельгу, Лутоху, Киясово, Байситово, Кечево, Пуро-Можгу. Финальной точкой станет деревня Чутожмон. Длина маршрута составит 250 км. Участники на остановках помимо раритетной техники увидят еще и другие экспонаты – форму солдат, предметы их быта, знамена.

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