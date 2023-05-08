Погода на день: 8 мая в Ижевске переменная облачность и +8 °С

Осадков не ожидается. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Сегодня понедельник, 8 мая. Отличный день, для того, чтобы позаботиться о себе и провести время с любимыми и близкими. В столице Удмуртии ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до +8 °С. Ветер северо-западный 4 м/с. Ночью похолодает до +2 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 79%, магнитное поле возмущенное.

Хорошего вам дня!

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