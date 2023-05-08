Гороскоп на день: 9 мая Близнецам нужно научиться ценить себя, а Ракам – верить в свои силы

Приготовьтесь к удивительному Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на вторник для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Жизненные неурядицы и невзгоды обойдут день стороной. Сама вселенная встала на защиту вашего душевного равновесия.

ТЕЛЕЦ

Ошибки прошлого вновь дадут о себе знать. Не бегите от них. Вы сможете познать исцеление только тогда, когда сумеете признать их.

БЛИЗНЕЦЫ

Не слушайте тех, кто говорит, что вы чего-то недостойны. Не тратьте время на споры с глупцами. Цените себя и свое время. Удача на вашей стороне.

РАК

Попробовать что-то новое может быть страшно. Только вера в себя и свои силы поможет вам устоять на ногах. Действуйте. Что бы вы ни задумали, все получится.

ЛЕВ

То, что кажется простой фантазией на первый взгляд, может воплотиться в реальность, если вы приложите к этому немного усилий. Не бойтесь замарать руки. Результат вас приятно удивит.

ДЕВА

Даже самая крошечная деталь может повлиять на ваше внутреннее состояние. Звезды советуют быть вам сегодня предельно внимательными. Любое ваше решение имеет последствия.

ВЕСЫ

Ложь и обман, которыми вы себя окружили, не самый надежный барьер. Многое из того, что вы хотели скрыть, совсем скоро станет явным. Берегитесь.

СКОРПИОН

Упорный труд и рвение завершить общее дело помогут занять выгодные позиции в глазах людей. Не этого ли вы добивались?

СТРЕЛЕЦ

Что бы ни происходило вокруг вас, оставайтесь верными себе. Жизнь расставит все на свои места, а верные друзья всегда помогут в чрезвычайной ситуации.

КОЗЕРОГ

Черная полоса наконец-то оставит вас. Самое время начать задумываться о смены поля деятельности. Пробуйте новое, рискуйте. Сегодня вам все по плечу.

ВОДОЛЕЙ

Шаг вперед навстречу неизвестному. Вам придется сделать его, как бы того не хотелось. Жизнь сложна, но стоит довериться ее зову, чтобы что-то в ней изменилось.

РЫБЫ

Вы найдете баланс между отдыхом и работой. Все дело в игре. Смотрите на происходящее вокруг вас так же, как на мир смотрят маленькие дети. Только так вы сможете уловить биение его сердца.

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