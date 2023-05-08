В Удмуртии усилят меры безопасности 9 мая

Будет введена дополнительная техника. Фото: Амир Закиров

В связи с праздничными мероприятиями, посвященными 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая в Удмуртии будут усилены меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Сотрудники силовых структур будут переведены на усиленный режим несения службы для обеспечения всех необходимых мер безопасности граждан в местах массовых мероприятий, а также на социально значимых объектах.

«Наша общая задача – не допускать провокаций. Прошу всех настроиться на работу, все тренировки провести в намеченные сроки», – отметил Александр Бречалов, глава Удмуртии, во время заседания заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба Удмуртии.

По данным пресс-службы главы и правительства региона, во время праздничных мероприятий будет введена в боевой расчет дополнительная техника. А сотрудники полиции будут пресекать продажу алкоголя около мест праздничных мероприятий.

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