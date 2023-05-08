Пожарные спасли при пожаре в Ижевске женщину 1949 года рождения

Жертв удалось избежать. Фото: Мария Бакланова

7 мая около 15:40 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре на улице Руднева в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Как сообщает ведомство, днем в субботу в частном доме на улице Руднева загорелась баня. К моменту прибытия на место спасателей огонь уже успел охватить строение и повредить часть кровли рядом стоящего жилого дома. Благодаря действиям пожарных жертв удалось избежать. Из дома была спасена женщина 1949 года рождения. Предварительной причиной пожара сотрудники МЧС называют короткое замыкание электропроводки.

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