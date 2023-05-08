Режим повышенной готовности из-за COVID-19 отменен в Удмуртии

Режим повышенной готовности снят
Фото: Амир Закиров
С 4 мая в Удмуртии отменен режим повышенной готовности, который был введен в связи с распространением коронавирусной инфекции еще в марте 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Изначально данные ограничения касались запрета на проведения массовых мероприятий численностью более 500 человек.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
День Победы в Ижевске: подробная программа мероприятий на площадках города
Пожарные из Удмуртии отправились в Курганскую область для помощи в тушении природных пожаров
Балет «Танец Жизни – Симфония Победы» покажут 9 мая на Центральной площади Ижевска