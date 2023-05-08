Режим повышенной готовности из-за COVID-19 отменен в Удмуртии

Режим повышенной готовности снят Фото: Амир Закиров

С 4 мая в Удмуртии отменен режим повышенной готовности, который был введен в связи с распространением коронавирусной инфекции еще в марте 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Изначально данные ограничения касались запрета на проведения массовых мероприятий численностью более 500 человек.

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