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НовостиОбщество8 мая 2023 11:35

Режим повышенной готовности из-за COVID-19 отменен в Удмуртии

С 4 мая отменены последние ковидные ограничения влияющие на проведение массовых мероприятий
Дана Солнцева
Режим повышенной готовности снят

Режим повышенной готовности снят

Фото: Амир Закиров

С 4 мая в Удмуртии отменен режим повышенной готовности, который был введен в связи с распространением коронавирусной инфекции еще в марте 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Изначально данные ограничения касались запрета на проведения массовых мероприятий численностью более 500 человек.

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