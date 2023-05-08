Жителей Удмуртии предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

Мошенники могут предложить пройти верификацию по номеру договора с банком Фото: Мария Бакланова

Новые уловки телефонных мошенников появляются ежедневно. Юрист Иван Соловьев поделился в беседе с RT одной из новых схем, на которую могут попасться доверчивые жители Удмуртии.

Чтобы добиться желаемого, телефонным мошенникам нужно все больше времени, чтобы узнать необходимую информацию о потенциальной жертве. Чтобы увлечь человека разговором и получить желаемое, злоумышленники под видом сотрудников силовых структур или работников банка предлагают пройти «аудиопротоколирование» разговора.

«По замыслам преступников, такое предупреждение должно отвести от них подозрение, настроить жертву на сотрудничество и дальнейшее выполнение всех их указаний», – объяснил юрист.

Кроме того, преступники, чтобы отвести от себя подозрение, предлагают потенциальной жертве выбор: пройти условную верификацию по номеру карты или договора с банком.

«Как правило, договора ни у кого под рукой не оказывается и все соглашаются пройти это фальшивое действие по номеру карты. А дальше всё просто: срок действия карты, CVV-код – и деньги на счетах мошенников. Будьте бдительны, не вступайте в телефонные разговоры с «правоохранителями» и «сотрудниками банков» – это мошенники», – объяснил мошенническую схему Иван Соловьев.

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