Бойцы из Удмуртии находящиеся в зоне СВО поздравили жителей региона с наступающим Днем Победы

Фото: архив героя публикации

В преддверии 9 мая автор песен и композитор из Удмуртии Дмитрий Загребин, находящийся в зоне СВО, написал новую композицию «Удмуртский полк», которую посвятил мобилизованным бойцам и их семьям.

«В зоне СВО я с октября прошлого года. Пришла повестка, и я пошел – обязан был пойти, ведь я мужчина и должен защищать Родину. Даже мысли не было о том, чтобы как-то «отмазаться»: меня бы тогда не поняли ни друзья, ни семья. Тем более что у меня уже есть военный опыт в Чечне», – рассказал Дмитрий Загребин.

Как рассказал музыкант, композицию «Удмуртский полк» он сочинил, находясь непосредственно в зоне боевых действий, и записал буквально в блиндаже.

«Я просто сидел вечером, играл, и в голову пришла идея этой песни – чтобы нашим женам, сестрам, мамам не было скучно, и чтобы они знали: мы их защитим», – рассказал Дмитрий.

Сам композитор – участник проекта «Истории нашей Победы». Его дед Степан участвовал в Великой Отечественной войне.

«Без слез нельзя слушать. Возвращайтесь домой Удмуртский полк!»

Композиция «Удмуртский полк» появилась в группах социальной сети «ВКонтакте» всего 3 дня назад. И за это время успела собрать более 100 комментариев и 1600 «лайков» со словами благодарности и поддержки нашим бойцам.

«Без слез нельзя слушать. Очень красивая песня, Дима! Молодец. Возвращайтесь домой Удмуртский полк с Победой! Да хранит вас всех Бог!», – пишут пользователи соцсети.

«Дмитрий, спасибо Вам большое за такую сильную песню! До мурашек пробирает и до слёз. Мы всегда с нашими солдатами в душе. Чем можем помогаем. Храни вас, дорогие наши ребята, Господь!», – пишут слушатели в комментариях под треком.

Мы тоже делимся песней Дмитрия Загребина. И, конечно же, ее полным текстом:

Я не хочу обидеть деда –

Нам не нужен больше нацизм.

Мы стоим за правое дело

И за Родину-Мать постоим.

За свободу, за радость и счастье

И за смех наших милых детей,

За березы, за край родниковый,

За улыбки жен, матерей.

Пусть не волнуются жены, невесты,

Пусть не волнуется милая мать.

Удмуртский полк домой вернется –

Надо просто чуток подождать.

Пусть не волнуются жены, невесты,

Пусть не волнуется милая мать.

Удмуртский полк достойно ответит,

Удмуртский полк готов постоять.

И мне не стыдно сказать за друга,

Мне не стыдно ответить за взвод:

Не отойдем и не отступим,

Не подведем мы удмуртский народ.

Хотим сказать вам всем спасибо –

О нас заботится каждый земляк.

Спасибо детям, кто письма нам пишет,

Спасибо всем, кто в нас верит и свят.

Пусть не волнуются жены, невесты,

Пусть не волнуется милая мать.

Удмуртский полк домой вернется –

Надо просто чуток подождать.

Пусть не волнуются жены, невесты,

Пусть не волнуется милая мать.

Удмуртский полк достойно ответит,

Удмуртский полк готов постоять.

Кроме прекрасной песни, Дмитрий вместе со своими сослуживцами записал несколько коротких видео поздравлений для жителей родной Удмуртии.

Напомним

Проект «Истории нашей Победы» реализуется в республике в рамках празднования 9 мая. В нем приняли участие жители Удмуртии, которые прислали в нашу редакцию более 240 историй о своих родных и близких, переживших тяготы Великой Отечественной войны.

Совсем скоро, 9 мая, в 15:00 в Ижевске на Центральной площади откроется одноименная фотовыставка, где на стендах все желающие смогут прочесть истории тех, кто как отцы и деды, что защищали свою страну от нацистских захватчиков, теперь участвуют в СВО. А после в 19:30 на набережной Ижевского пруда начнется концерт «Истории нашей Победы» (6+).

Проект Centre digital & media «Истории нашей Победы» проходит при поддержке Правительства Удмуртской Республики. Сроки проведения: с 13 апреля по 9 мая 2023 года. Организаторы: АУ УР «Центр активных коммуникаций» и радио «Адам». 12+

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