Погода в Ижевске на день: 9 мая ожидается до +14 градусов и переменная облачность

Прогноз погоды для ижевчан на день
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на праздничный вторник, 9 мая.
Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, сегодня в столице республики ожидается переменная облачность, осадки по-прежнему маловероятны, поэтому сохраняется высокая опасность возникновения пожаров.
Температура воздуха днем составит +12.. +14°С. Скорость западного ветра достигнет 5-10 м/с.
Вечером столбик термометра, по данным Росгидрометцентра, опустится до +1°С. Ветер изменит свое направление на северное и снизит скорость до 1 м/с.
Желаем вам отличного дня!
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