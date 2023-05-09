На День рождения Чайковского в Воткинск приехали более 10 тысяч человек

Фото: пресс-служба Главы и правительства Удмуртии

183 года исполнилось 7 мая со дня рождения гениального композитора и уроженца Удмуртии Петра Ильича Чайковского. На его родине, в Воткинске, эту дату отметили серией мероприятий. Как сообщила пресс-служба Главы и правительства республики, в музее-усадьбе приняли более 10 тысяч гостей из разных городов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, а также из соседних с Удмуртией регионов.

Работники мемориального дома композитора провели более 40 экскурсий, гостям даже разрешили прикоснуться к клавишам рояля, на котором Петя Чайковский играл в детстве.

А с 7 по 9 июля в двух городах – Ижевске и Воткинске – состоится 66-й фестиваль искусств «На родине П.И. Чайковского» (6+), на котором выступят Юрий Башмет, Антон Беляев с группой Therr Maitz, а также исполнитель Фредерик Кемпф из Великобритании.

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