Гороскоп на день: 10 мая Рыбам сделают соблазнительное предложение, а Стрельцы смогут обрести вторую половинку

Астропрогноз на завтра Фото: Олег РУКАВИЦЫН

ОВЕН

Будьте внимательны к состоянию своего здоровья и особенно позаботьтесь о своем внешнем виде. Постарайтесь провести время на свежем воздухе с семьей и друзьями. Это вам точно не повредит, даже если выбраться на прогулку удастся лишь под вечер.

ТЕЛЕЦ

Это прекрасное время для того, чтобы отдохнуть от суеты с максимальной пользой для себя. Но постарайтесь воздержаться от слишком больших расходов, деньги могут вам пригодиться в самое ближайшее время.

БЛИЗНЕЦЫ

Не исключено, что вам предстоит принять решение, которое кардинально изменит вашу жизнь. Не бойтесь этих перемен. Примите правильное, взвешенное решение и тогда вы с легкостью реализуете все идеи.

РАК

Сегодняшний вечер посвятите себе любимым: увлечениям, поездкам или отдыху. Но днем лучше не отвлекаться от работы, иначе есть риск пропустить или не успеть что-то важное. Уделите внимание мелочам и деталям, а также постарайтесь быть пунктуальными.

ЛЕВ

Сегодня не стоит принимать важных решений, особенно если речь идет о том, что касается не только вас, но и других людей. Не делайте ничего такого, чего вы впоследствии не сможете оправдать.

ДЕВА

Вас ждет удачный день. Вы сможете выполнить все намеченные планы и добиться успеха, к которому стремились. Но не следует ввязываться в конфликты, так как они могут принести массу неприятностей. Старайтесь избегать суеты и сомнительных ситуаций.

ВЕСЫ

Сегодня звезды рекомендуют вам не рисковать, и не начинать ничего, в чем вы не уверены на все сто. Займитесь рутиной, а еще лучше – отношениями с любимым человеком. Сегодня день осмысления своих дел и укрепления давних связей.

СКОРПИОН

В этот день постарайтесь поменьше нервничать. Не суетитесь, не пытайте объять необъятное. Старайтесь во всем находить удовольствие. От вас сегодня потребуется только терпение. Не допускайте того, чтобы «что-то пошло не так».

СТРЕЛЕЦ

Этот день будет очень удачным и для того, кто хочет найти вторую половинку. Возможны встречи с новыми людьми. На работе все будет спокойно и размеренно. Постарайтесь быть внимательными к тому, что говорят или пишут люди вокруг.

КОЗЕРОГ

Главное сейчас сделать правильный выбор и не ошибиться с оценкой ситуации. На работе предстоит решить вопросы, которые уже давно не дают вам покоя, но вы не знали как к нем подступиться. Свои решения обсуждайте с коллегами.

ВОДОЛЕЙ

Вы сможете понять свою дальнейшую судьбу и свое окружение. Возможно, у вас возникнет желание переехать на новое место жительства или сменить работу. А если вас все устраивает, значит самое время задуматься о новом витке саморазвития.

РЫБЫ

Возможно, сегодня вам предложат интересную работу или новую должность, но сначала все как следует обдумайте, на хватайте сразу. Особенно будьте осторожны в общении с малознакомыми людьми, которые предлагают что-то соблазнительное.

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