Лесной мост на трехметровой высоте достроили в Селтинском районе Удмуртии

Протяженность маршрута составляет 500 метров. Фото: vk.com/odnolkoa

Строительство лесной тропы на высоте 3 метров закончили в Селтинском районе Удмуртии, об этом на своей официальной станице ВКонтакте сообщил Александр Однолько, председатель районного совета депутатов.

Огромный деревянный мост в парке «Дикий», который расположен в деревне Старые Копки, строили 4 года. Его общая протяженность составила полкилометра. С высоты туристы могут понаблюдать за жизнью животных. Если повезет, во время прогулки можно увидеть кабанов и оленей.

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