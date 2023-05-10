8 пожаров произошли в Удмуртии за одни сутки

Пожарная обстановка в республике продолжает оставаться сложной Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Пожарная обстановка в Удмуртии продолжает оставаться напряженной. Как сообщает пресс-служба республиканского МЧС, за дежурные сутки с 8 на 9 мая произошло 8 возгораний.

Один из самых серьезных случаев произошел в Якшур-Бодьинском районе – в деревне Чур. Около 20:00 8 мая, предварительно, по причине короткого замыкания электропроводки, загорелся жилой дом. Огонь затронул 36 км.м. площади, уничтожив веранду дома и чердачное помещение.

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