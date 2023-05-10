Погода в Ижевске на день: 10 мая в городе облачно и до +17°С

10 мая в Ижевске облачно
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск!
Сегодня, 10 мая в столице Удмуртии весь день будет облачно. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Днем столбик термометра поднимется до +17°С. Ветер северный со скоростью 2,8 м/с. Ночью температура опустится до +6°С.
Хорошего вам дня!
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