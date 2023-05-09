Более 10 тысяч горожан пришли услышать «Истории нашей Победы» в Ижевске

Со сцены звучат любимые фронтовые песни Фото: Архив КП

9 мая в 19:30 в Ижевске начался большой концерт «Истории нашей Победы» (6+), для которого с середины апреля велся сбор фронтовых историй по всей Удмуртии. Жители республики рассказывали о бабушках и дедушках, которые воевали на фронтах Великой Отечественной и трудились в тылу. Многие из этих историй прозвучат со сцены из уст потомков героев, кроме того, свои истории расскажут и участники СВО.

Люди собрались на концерт «Истории нашей Победы» Фото: Архив КП

На набережной Ижевского пруда собрались толпы слушателей. Впереди – два часа любимых военных песен. Исполняют их как профессиональные вокалисты, так и обычные люди, которые любят петь и хотят выразить благодарность защитникам Отечества. Среди них – участники проекта «Голос Удмуртии».

Концерт «Истории нашей Победы» Фото: Архив КП

Концерт стал частью патриотического проекта «Истории нашей Победы», в который также вошла одноименная фотовыставка. Реализуется проект при поддержке правительства Удмуртии. Организаторы – Центр активных коммуникаций и радио «Адам» (104,5 ФМ, 12+).

Для тех, кто не смог сегодня прийти на набережную или захочет переслушать концерт еще раз, прямая трансляция доступна по ссылке.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Молодцы!»: Александр Бречалов побывал на выставке «Истории нашей Победы»

18 ярких фото с празднования Дня Победы в Ижевске

Около 1000 человек приняли участие в «Эстафете мира» в Ижевске