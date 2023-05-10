Врач рассказал жителям Удмуртии о секрете долголетия

Здоровье долгожителей связано с их диетой Фото: Анастасия МАЛЫШЕВА

Врач-диетолог Антон Брыкин в беседе с RT рассказал, с чем связано долголетие жителей разных стран мира. По словам специалиста, их здоровье во многом зависит от рациона пищи.

В первую очередь врач отметил пользу средиземноморской диеты. Это морепродукты и рыба жирных сортов. Также он посоветовал ввести в рацион еду с омега-3 – авокадо, орехи и морские водоросли. К примеру, жители Испании и Италии часто лакомятся свежими овощами, фруктами и зеленью, и это спасает их от многих заболеваний.

«Обязательный ингредиент их диеты – свежевыжатое оливковое масло, богатое ненасыщенными жирами. Такой рацион помогает в профилактике онкологических заболеваний и атеросклероза, при котором на стенках сосудов образуются холестериновые бляшки. Продукты, входящие в состав этой диеты, усиливают отток желчи, вместе с которой из организма выводится холестерин, что позволяет сохранить сосуды здоровыми», – сообщил врач.

Брыкин также подчеркнул, что на данный момент главной причиной смерти населения являются инфаркты и инсульты из-за атеросклероза, к которому приводят неправильное питание и отсутствие физической активности.

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