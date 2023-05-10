Пожар площадью 231 кв.м произошел в деревне Куртеково в Удмуртии

Фото: mchsUR
9 мая в деревне Куртеково Якшур-Бодьинского района произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
Загорелся жилой деревянный дом. К приезду пожарных горели здание и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 231 кв.м. По словам пожарных, возгорание началось из-за несоответствия размеров разделки перекрытия сарая от дымовой трубы. О пострадавших не сообщается.
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