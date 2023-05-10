Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух детей при пожаре в Удмуртии 9 мая

Обстоятельства и причины пожара устанавливаются. Фото: СУ СК России по Удмуртии

В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Напомним, трагедия произошла 9 мая – в поселке Игра загорелся жилой деревянный дом. В огне погибли два малыша – девочка 2021 г.р. и мальчик 2019 г.р. Также в происшествии пострадали 19-летняя девушка и ее сын в возрасте 2,5 месяцев – они получили ожоги различной степени тяжести. По данным следователей, на момент трагедии мать погибших детей дома отсутствовала.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

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