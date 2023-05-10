Осужденный напал на сотрудника колонии в Ижевске

Осужденный напал на сотрудника ФСИН при обыске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске по обвинению в нападении на сотрудника колонии осудили 56-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Индустриального районного суда столицы Удмуртии.

С ноября 2022 года мужчина отбывал наказание в колонии. В январе 2023 года осужденного вывели из штрафного изолятора, где он находился из-за нарушения режима. Мужчина напал на младшего инспектора учреждения, который в это время проводил обыск заключенного. Сотрудник ФСИН получил удар в область шеи и ключицы.

В ходе судебного заседания подсудимый признал вину и раскаялся, но отказался от дачи показаний. Суд признал мужчину виновным части 2 статьи 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, то есть применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности) и приговорил к одному году и 5 дням лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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