МТС разогнала скорость мобильного интернета в Ижевске

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МТС сообщает о завершении масштабной программы модернизации сети на территории Ижевска. Благодаря проведенным техническим работам скорость мобильного интернета в столице Удмуртии выросла в среднем на 15 процентов.

Высокоскоростная сеть LTE МТС охватывает все районы города и социально значимые объекты — школы, высшие учебные заведения, больницы, торговые центры, парки, вокзалы. Рост скоростей до 100 Мбит/с затронул многоэтажные жилые комплексы, густонаселенный частный сектор и популярные места отдыха, в частности, парк имени Горького и Центральную площадь Ижевска. Кроме того, улучшение качества связи произошло и в спортивных сооружениях, больницах, офисных зданиях и торговых комплексах. Так, МТС обеспечила стопроцентное покрытие высокоскоростным интернетом один из крупнейших ТРЦ Ижевска — «Сигма», где ежедневно совершают покупки тысячи жителей города.

Скорости передачи данных обновленной сети МТС достаточно, чтобы даже в часы максимальной нагрузки на сеть горожане и гости Ижевска могли комфортно загружать тяжелый контент, за секунды обновлять приложения, общаться по видеосвязи и использовать все онлайн-сервисы экосистемы МТС.

«Перераспределение частот дало возможность увеличить скорости мобильного интернета МТС во всех районах Ижевска. В том числе — на территории важных социальных объектов: в РКПБ и спортивных комплексах, на автостанции и железнодорожном вокзале. Модернизация сети в Ижевске в дальнейшем позволит развивать инфраструктуру города и формировать комфортную городскую среду. Кроме того, мы улучшили скорость интернета и в пригородных зонах Ижевска, где с началом летнего сезона значительно вырастет мобильный трафик, — в нескольких десятках крупных дачных массивов и коттеджных поселках», — говорит директор филиала МТС в Удмуртии Николай Рупасов.