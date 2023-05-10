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НовостиПроисшествия10 мая 2023 7:52

17 млн рублей задолжал лесозаготовитель Удмуртии за аренду леса

Прокуратура провела проверку
Софья Кель
Аренду не заплатили за 12 участков леса

Аренду не заплатили за 12 участков леса

Фото: Амир Закиров

Лесозаготовитель «Удмуртлес» задолжал за аренду леса более 17 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Организация не заплатила за пользование 12 участками леса. Прокуратура внесла руководителю учреждения представление. После вмешательства ведомства все нарушения были устранены, а задолженность – погашена.

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