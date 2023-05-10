Полицейские спасли 53-летнего жителя Удмуртии от мошенников

Потерпевший решил проверить информацию в отделе полиции Фото: Мария Бакланова

В Киясовском районе Удмуртии от мошенников удалось спасти 53-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Неизвестный позвонил потерпевшему и представился полицейским. Злоумышленник заявил, что мужчина подозревается в противоправных действиях и для доказательства невиновности ему нужно отправить 100 тысяч рублей на определенный счет. По версии преступников, эти деньги нужно было проверить.

По пути в банк потерпевший решил уточнить эту информацию и зашел в отдел полиции, где стражи порядка объяснили ему, что он стал жертвой мошенничества. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и части 2 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба).

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