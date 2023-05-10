Количество получателей пенсии на карты ВТБ в Удмуртской Республике выросло на 9%

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По итогам первого квартала текущего года число жителей Удмуртии, получающих пенсию на карты ВТБ, увеличилось на 9%. На сегодняшний день в регионе пользуются преимуществами сотрудничества с банком несколько тысяч клиентов пожилого возраста.

В рамках концепции семейного капитала ВТБ уделяет особое внимание поддержке людей старшего поколения. В частности, при переводе пенсии в банк до конца весны ВТБ новым клиентам дополнительно перечислит разовую финансовую помощь.

ВТБ ежемесячно начисляет тем, кто получает пенсию на карту банка, повышенные проценты на остаток по счету, предоставляет возможность бесплатно снимать наличные в сторонних банкоматах, без комиссии оплачивать услуги ЖКХ онлайн. С января 2023 года банк запустил кешбэк для пенсионеров в дополнительной категории «Аптеки»: повышенный процент от стоимости приобретенных лекарств возвращается на карту в виде мультибонусов.

Кроме того, при переводе пенсии в ВТБ банк бесплатно подключает своим клиентам страховку от мошенников. Полис помогает сохранить значительную сумму на счете клиента на случай кражи средств через поддельные сайты или интернет-приложения, незаконного входа мошенников в интернет-банк, выманивания персональных данных по телефону или хищения денег иными способами.

«ВТБ уделяет особое внимание вопросам поддержки людей старшего поколения. Мы оказываем этой категории клиентов как финансовую, так и нефинансовую помощь, постоянно расширяем список преимуществ сотрудничества с банком. Поэтому число тех, кто оформляет зачисление пенсионных выплат на карту ВТБ, постоянно растет. В минувшем году свою пенсию в ВТБ перевели более 2,5 тысяч жителей Удмуртии. При этом мы отмечаем, что люди старшего поколения стали чаще решать свои финансовые вопросы без посещения офиса: значительную часть банковских продуктов и услуг они оформляют через дистанционные каналы обслуживания», – прокомментировала управляющий ВТБ в Удмуртской Республике Екатерина Шумкова.

Для оформления пенсионных выплат на карту банка необходимо иметь учетную запись на Госуслугах и подать соответствующее заявление в ВТБ Онлайн, в любом отделении банка или через контакт-центр. ВТБ сам передаст данные в Социальный фонд России.