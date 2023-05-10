300 млн рублей задолжал Миндортранс Удмуртии по оплате государственных контрактов

После вмешательства прокуратуры задолженность была погашена Фото: Архив КП

Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики и подведомственное учреждение «Управление автомобильными дорогами Удмуртии» не оплатили работу предпринимателей по выполнению госконтрактов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее ведомства заключили контракты на оказание услуг в сфере автодорожной деятельности с предпринимателями. Организации выполнили работы, но оплату так и не получили. Общая сумма задолженности превысила 300 млн рублей.

Прокуратура Удмуртии внесла представление председателю регионального правительства Ярославу Семенову. После вмешательства ведомства задолженность была погашена.

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